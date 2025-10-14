Cambiaghi, un ex granata in azzurro. Con Alvini zero feeling, che peccato

Rimpianti granata. "Cambiaghi? È un predestinato, segnatevi questo nome. Purtroppo non è di nostra proprietà e dovremo accontentarci delle prestazioni che farà con noi, ma è un talentino che può fare il trequartista o l’esterno d’attacco. Ha tutte le qualità tecniche e umane per eccellere, d’altronde uno non diventa il capitano della Primavera dell’Atalanta per caso".

Era il 22 agosto del 2020 e Doriano Tosi – allora direttore sportivo della Reggiana neopromossa in Serie B – raccontava in un’intervista al ‘Carlino’ di quel ‘ragazzino’, allora 19enne, che nel ritiro di Carpineti stava iniziando a far vedere di che pasta fosse fatto. Oggi, a distanza di cinque anni e con Cambiaghi che ha ricevuto la prima convocazione dalla Nazionale maggiore, si può affermare con certezza che l’ex dirigente della ‘Regia’ non si era sbagliato. Anzi. Semmai a capirci davvero poco fu mister Alvini che – dopo quei primi flash incoraggianti – non seppe valorizzarlo come invece avrebbe meritato. Il tecnico di Fucecchio, ora al Frosinone, gli concesse 11 minuti nella prima gara contro il Pisa, poi – piano piano – gli preferì altri giocatori.

Tra campionato e Coppa Italia il classe 2000 accumulò appena 19 presenze per la miseria di 630 minuti totali. Utilizzato soprattutto come ‘quinto’ a tutta fascia, Cambiaghi non trovò mai il modo di mettere in mostra quelle qualità che invece, sgravato da eccessivi compiti difensivi oppure utilizzato ‘dentro’ al campo, nel vivo della manovra, lo hanno fatto esplodere con la maglia dell’Empoli e consacrarsi con quella del Bologna. Resta, ovviamente, un grande rimpianto per i colori granata perché – pur non essendo un calciatore di proprietà – avrebbe certamente potuto dare una grossa mano in una squadra che fece una fatica terribile e alla fine ripiombò in Serie C con Marchi, Lunetta, Siligardi… ‘competitor’ del baby talento che non erano certamente in una fase esaltante delle rispettive carriera.

La beffa fu completata dal fatto che, col senno di poi, sarebbe bastato un punticino in più in classifica per accedere al ripescaggio che invece toccò al Cosenza. Ovviamente nessun ‘mister’ è così autolesionista da tenere in panchina un calciatore che fa la differenza, ma di sicuro il feeling tra i due non sbocciò mai e le strade si separarono inevitabilmente.

Nel successo azzurro sull’Estonia di sabato scorso Cambiaghi è rimasto in panchina, ma già questa sera alle 20,45 nell’importante sfida con Israele, il ct Gattuso – che ha anche perso Kean per infortunio - potrebbe farlo debuttare a partita in corso (magari al posto di Raspadori) se ci fossero le condizioni adatte. Insomma nel frattempo Nicolò di strada ne ha fatta parecchia…