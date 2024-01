Cambiano gli orari dei distretti

Con il nuovo anno sono cambiati gli orari di alcuni servizi sanitari nella Bassa. La sede del distretto di Guastalla, nell’ex ospedale di piazza Matteotti, rimane chiusa nelle giornate di sabato. Apertura regolare, invece, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Per ulteriori informazioni il personale resta a disposizione con contatto telefonico, chiamando il numero 0522-837650. Nella sede del distretto sanitario di Correggio, in via Circondaria, l’attività amministrativa viene ridotta il sabato, rimanendo operativa solo la segreteria (tel- 0522-630281) dalle 9,30 alle 12,30. Nei restanti giorni della settimana gli orari di apertura sono invariati: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30, il venerdì dalle 8,30 alle 13. Le prescrizioni di ausili protesici vanno consegnate alla sede dell’Urp.