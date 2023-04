Cambiano i minibù reggiani Un nuovo tragitto per l’H E al sabato l’E si sdoppia

Cambiano dal 15 aprile le linee minibù E e H per consentire un miglior collegamento tra i parcheggi scambiatori e il centro storico. Tutte le corse della linea H dirette allo stadio saranno instradate su viale Montegrappa e viale dei Mille in direzione parcheggio Luxemburg, attivando nei nuovi tragitti le fermate ’Viale Montegrappa’ e ’Incrocio via Tiepolo’. "Si dà così pieno compimento allo scambiatore sud nato in via Luxemburg" ha detto l’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini. La linea E invece al sabato si sdoppierà, con l’istituzione della Linea E1 parcheggio Funakoshi – Porta San Pietro e ritorno e della linea E2 Parcheggio Volo – piazza Gioberti e ritorno. Sarà evitato quindi il transito nell’area pedonale del centro storico.