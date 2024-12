"Cambiare rotta: serve confronto"

Un appello al cambiamento viene da Karin Silvi, attivista di Coalizione Civica.

"La vicenda del Bosco urbano di Ospizio non è un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di gestione amministrativa preoccupante – spiega l’attivista di Coalizione Civica –. Negli ultimi anni, le opposizioni hanno presentato numerose mozioni, spesso frutto di richieste dirette dei cittadini o di problematiche reali. Ma sono state sistematicamente respinte".

Reggio "ha una lunga tradizione di innovazione e partecipazione. Negli ultimi 15 anni si è tuttavia trasformata in una vetrina per progetti autoreferenziali che spesso ignorano le vere necessità della popolazione: sicurezza, accessibilità, servizi domiciliari per gli anziani e infrastrutture adeguate. È necessario un cambio di rotta immediato. Basta con la politica del fortino. Le istituzioni locali devono tornare a essere luoghi di dialogo e confronto. Continuare così non farà che approfondire il divario tra amministrazione e cittadinanza, alimentando sfiducia e disillusione".

f. c.