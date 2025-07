‘Cambiate viale città di Cutro’. Il Comune apre alla De Miro: "Valuteremo la proposta"

L’Amministrazione apre alla proposta dell’ex prefetto di Reggio, Antonella De Miro (foto), di cambiare l’intitolazione di viale Città di Cutro in ’città libera dalle mafie’. "La giunta valuterà se e come accogliere la sua sollecitazione, una volta ascoltate anche le reazioni tra i cittadini. A tal fine abbiamo chiesto un parere al Comitato Scientifico della Consulta per la legalità", si legge in una nota del Comune che puntualizza: "Quando si tratta di toponomastica bisogna considerare il momento storico in cui l’intitolazione avviene, perché è frutto di una stratificazione di sensibilità e motivazioni. Qualsiasi scelta verrà assunta non comporta in alcun modo giudizi negativi sulle migliaia di onesti cittadini calabresi che contribuiscono positivamente alla vita della comunità".

Proposta che ha generato come preventivabile, diverse reazioni. "Sono certo che la De Miro non volesse offendere i tanti cittadini di origine cutrese – dice Carmine Migale, consigliere comunale di Civica per Reggio – Non si faccia l’errore di far ricadere su un’intera comunità la responsabilità di pochi. Così sì rischierebbe un’inutile discriminazione di tante persone cutresi che lavorano onestamente e si impegnano nel sociale per contribuire al benessere di Reggio".

L’autista calabrese e già sindacalista, Alberto Brescia si oppone: "Togliere l’intitolazione cancellerebbe la dignità dei lavoratori onesti calabresi a Reggio. Allora che facciamo, cancelliamo pure via Sicilia perché può richiamare a Cosa Nostra?".

dan. p.