Cambieranno le scadenze delle rate Tari. I Comuni dell’Unione cercano di uniformarsi

Nei prossimi consigli comunali di Brescello, Gualtieri, Guastalla, Novellara, Luzzara e Reggiolo verrà proposta una variazione del regolamento Tari per anticipare le scadenze delle rate 2025 al 31 luglio (prima rata) e 10 dicembre (la seconda). La variazione permette di uniformare le scadenze Tari in tutti i Comuni della Bassa, di allineare i tempi di pagamento del servizio, consentendo ai Comuni di sincronizzare meglio i flussi di cassa tra quanto ricevono dai cittadini e quanto devono pagare a Sabar Servizi. Dopo questa fase transitoria, l’allineamento definitivo avverrà nel 2026, quando tutti gli otto Comuni avranno le stesse scadenze delle riscossioni. Oltre alla variazione del Regolamento, verrà proposta ai Consigli comunali l’approvazione delle tariffe Tari 2025 sostanzialmente invariate rispetto al 2024. L’Unione afferma in una nota che nei Comuni di appartenenza "gestiti da Sabar, la tariffa per la raccolta è la più bassa a livello regionale".