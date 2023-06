Cambio al Conservatorio La direzione passa a Giovanni Mareggini "Conduzione collegiale"

di Stella Bonfrisco

Dal primo novembre prossimo sarà Giovanni Mareggini, classe 1961, docente di flauto, il direttore del Conservatorio Peri-Merulo, subentrando a Marco Fiorini alla scadenza del suo secondo mandato. Allo spoglio dei voti della Commissione elettorale, nominata dal Collegio docenti dell’Istituto Musicale, è risultato eletto con 19 voti. Candidato alla direzione era anche Alessandro Ferrari, insegnante di violino, che ha ottenuto 9 voti.

Maestro Giovanni Mareggini, come ha accolto la nomina a direttore del Conservatorio reggiano?

"È per me un onore e un privilegio la nomina a direttore del Peri-Merulo, consapevole dell’impegno complesso e della grande responsabilità che il ruolo richiede. Ho accolto questo incarico come il completamento del mio percorso di formazione e professionale, iniziato e continuato tra il il Peri e il Merulo. Il mio pensiero, sicuramente adesso va ai miei maestri e alle figure importanti che mi hanno aiutato a crescere, in particolare Armando Gentilucci, Sergio Ruscitti, Paolo Gandolfi e Dario Indrigo. Poi sono molto felice dei tanti messaggi ricevuti dagli studenti".

Il coronamento di una brillante carriera, insomma...

"Diciamo di sì, ma qualsiasi fosse stato il risultato delle votazioni sarebbe andata bene per me. Con Alessandro Ferrari abbiamo sempre lavorato ottimamente insieme e continueremo a farlo: al centro del mio programma c’è l’idea di collegialità e di collaborazione, dove ognuno partecipa con le proprie competenze e caratteristiche. E so di poter contare sui miei colleghi nel condurre l’Istituto".

Lei è stato anche direttore del Merulo di Castelnovo Monti...

"Sì, con il mandato specifico di unire la scuola di Castelnovo col Peri: un progetto nel quale già credeva Gentilucci. All’epoca era direttore del Peri Andrea Talmelli e il processo di unificazione è stato una grande opportunità per i tanti studenti della montagna".

Nel suo curriculum c’è anche la direzione artistica del Bismantova e la direzione dell’Istituto diocesano don Guglielmi. Ora vi dovrà rinunciare?

"Sì, con grande dolore. Sono incarichi che mi hanno dato tanto, che mi hanno insegnato a relazionarmi con tante realtà diverse, con altre forme di arte, mi hanno permesso di fare incontri importanti. Esperienze che potrò mettere a frutto in questa nuova avventura".