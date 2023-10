Cambio al vertice all'ufficio postale di Guastalla: Foroni va in pensione Gian Luca Foroni, storico direttore dell'ufficio postale di Guastala, è andato in pensione l'1 ottobre. Salutato con affetto dai colleghi, è stato un punto di riferimento per i più giovani. Iniziata nel 1990 come postino, ha poi ricoperto ruoli dirigenziali.