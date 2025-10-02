Cambio della guardia in Comune. Arrivano Travaglioli e Tondo

In consiglio comunale ad Albinea è avvenuto il saluto e il ringraziamento all’ex capo della polizia locale Lazzaro Fontana e all’ex comandante dei carabinieri Giuseppe Chiacchio. Non sono mancati, durante la serata, anche gli auguri di buon lavoro ai due comandanti che sono subentrati.

Martedì sera, durante il consiglio comunale, la comunità di Albinea ha quindi ringraziato il comandante della polizia locale Lazzaro Fontana e il comandante della stazione dei carabinieri luogotenente Giuseppe Chiacchio per gli anni dedicati al servizio della comunità. Fontana si è congedato il 30 giugno scorso: era entrato in servizio il primo ottobre 1984. La sindaca Roberta Ibattici gli ha consegnato una pergamena con l’attestato di stima per "il suo impegno e la sua professionalità messi a servizio della comunità locale".

A seguire sono inoltre arrivati dalla sindaca e dai rappresentanti della maggioranza e dell’ opposizione gli auguri di buon lavoro anche al maresciallo maggiore Giovanni Tondo (nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Albinea) e a Luca Travaglioli che è succeduto a Lazzaro Fontana al vertice della polizia locale dell’Unione Colline Matildiche che opera quotidianamente nei territori dei comuni di Vezzano sul Crostolo, Albinea e Quattro Castella.

m. b.