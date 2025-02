Cambio di deleghe in giunta ’Cedute’ le politiche per la casa. Passano da Rabitti a de Franco

Cambio di deleghe in giunta. La ‘casa’ – originariamente assegnata all’assessora Annalisa Rabitti – passerà in capo al vicesindaco Lanfranco de Franco. Manca di fatto solo l’ufficialità del passaggio (che dovrebbe arrivare a breve), ma è quanto ormai sancito dal primo cittadino Marco Massari col benestare dei diretti interessati della sua amministrazione.

Rabitti manterrà le deleghe più dirette in ambito welfare, ossìa le politiche sociali, il sostegno alle famiglie, città senza barriere, pari opportunità e azioni di contrasto alla marginalità e alla povertà. Mentre de Franco riceverà le politiche per la casa, compito che si va ad aggiungere alle attuali deleghe assegnate sin da inizio mandato: lavori pubblici, infrastrutture, progetti del Pnrr e toponomastica. La decisione sarebbe stata presa per sgravare una mole di lavoro alla Rabitti che si è rivelata più ingente del previsto. Resterà comunque lei la referente per i servizi sociali nel mega comparto ‘casa’ e collaborerà comunque a stretto contatto con de Franco. Il vicesindaco tornerà dunque a occuparsi delle politiche residenziali dopo averci lavorato anche nei dieci anni dell’ex Amministrazione Vecchi. E potrà continuare nonché terminare alcuni progetti di notevole complessità che aveva seguito, in particolare di edilizia popolare. Tra tutti il Piers-Pinqua di via Paradisi, in zona stazione.

Ma dietro potrebbe esserci anche una situazione legata a logiche politiche. Infatti è ancora in ballo il futuro della carica del presidente di Acer, l’agenzia per la casa, ora occupato da Marco Corradi, alla guida da ormai 18 anni; già in scadenza nel 2023, era stato prorogato di un anno fino a giugno scorso anche per ottemperare a importanti scadenze come i progetti del Pnrr, poi nuovamente rimesso in carica piena fino a che la politica non troverà il suo erede. Già dalla vittoria di Elly Schlein al Congresso del Pd, per i nuovi equilibri di potere, si era definito che l’ente a Reggio sarebbe dovuto essere trainato dalla corrente della leader dem. Perciò si fa ora il nome di Federico Amico, consigliere regionale uscente, escluso eccellente all’ultima tornata elettorale dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Amico, fedelissimo schleiniano, potrebbe essere nominato come successore di Corradi. Anche se sarebbe al vaglio una formula per legittimare la sua carica nei limiti consentiti dalla legge Severino che regola gli incarichi nelle partecipate e nelle aziende speciali rispetto a chi ha occupato ruoli politici in precedenza. Qualora si andasse a ‘dama’, Amico e de Franco – entrambi schleiniani – lavorerebbero insieme per risolvere i nodi del piano della casa e per gestire gli alloggi popolari. Se Amico non dovesse essere designato, resta in auge (circolava già prima delle elezioni di giugno) Matteo Sassi, ex vicesindaco del primo mandato Vecchi con delega al welfare, anch’egli vicino a de Franco.