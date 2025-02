"Cambio di deleghe, la giunta dopo 8 mesi già scricchiola"

L’amministrazione è in confusione e senza direzione, dopo solo 8 mesi iniziano i primi problemi. Coalizione Civica attacca sul futuro cambio di deleghe – anticipato ieri da una nostra indiscrezione – in giunta con le politiche alla casa che passeranno dall’assessora Annalisa Rabitti al vicesindaco Lanfranco de Franco. "Nessuna comunicazione al consiglio comunale, l’ennesima prova che questo gruppo dirigente scricchiola vistosamente – tuona Dario De Lucia – Siamo di fronte a una giunta che dimostra ogni giorno di più la sua fragilità. Errori gravi come quello su Inalca, la nomina di Paterlini che crea un duopolio con l’assessore Mietto sulla cultura e l’inconsistenza politica del sindaco Massari sono tutti segnali di una maggioranza in difficoltà e priva di una visione coesa".

A fargli eco l’altro consigliere Fabrizio Aguzzoli: "Ci arrivano segnali da dentro il comune anche la gestione del centro storico sia motivo di malumori perché nessuno vuole assumersi la responsabilità di un incarico così complesso. Abbiamo già visto cosa succede quando le deleghe vengono passate come una ‘patata bollente’, come nel caso della casa popolare: Rabitti ha scaricato su de Franco tutte le situazioni insolute, dai progetti bloccati come quello di via Turri alle difficoltà nella gestione delle politiche abitative. Ovvero su chi le ha create".

Infine sulle anticipazioni del Carlino sulla possibile nomina alla presidenza di Acer di Federico Amico, Coalizione Civica è tranchant: "Qualora venissero confermate, la nomina di Amico o Sassi sarebbero l’ennesimo esempio di un sistema correntizio e affarista bloccato, che ricicla i propri uomini per fedeltà politica e non per competenza. La gestione della casa in città non può essere affidata a logiche di partito. Noi ci muoveremmo con una selezione pubblica per professionisti veri, capaci e indipendenti, senza pescare dal solito circuito dei riciclati politici. La gestione delle politiche sull’abitare sono una cosa seria".