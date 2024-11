Cambio di look per il Cinepiù. Arrivano le nuove poltroncine

Si rinnovano gli spazi del Cinepiù di Correggio. Nei giorni scorsi è stata completata l’operazione che ha previsto la sostituzione delle poltroncine della terza sala dell’impianto. E in questi giorni sono previste le operazioni per effettuare lo stesso intervento nelle restanti sale. Ora il cinema correggese, in cui vengono proposte anche proiezioni legate a rassegne culturali in collaborazione con associazioni locali, è dotato di sedute più comode e funzionali.

L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento in denaro pubblico messo a disposizione dalla Regione, nell’ambito di un sistema di ammodernamento delle strutture che svolgono anche un servizio culturale importante per l’intera comunità, attraverso film e rassegna cinematografiche di vario tipo, spesso proposte anche in collaborazione con enti pubblici locali, tra cui il Comune.