Cambio in giunta, risponde Piccinini: "Il sindaco mi ha tolto le deleghe"

"Non ho lasciato l’incarico di vicesindaco, ma le deleghe mi sono state ritirare dal sindaco". Lo precisa Marco Piccinini, consigliere di maggioranza a Cadelbosco Sopra, fino a pochi giorni fa vicesindaco, incarico ora passato a un altro assessore. Ma perché questa soluzione in seno alla giunta guidata da Marino Zani? "Il problema emerso negli ultimi mesi è di natura politica, che non ha nulla a che fare con il mio operato di amministratore pubblico. Ho solo più volte chiesto che si operasse come Lista civica totalmente scollegata dai partiti, ovvero operare solo nell’interesse del bene comune e non per tirare la volata ai partiti. Ho gestito le deleghe ricevute (e in particolare per la gestione del Bilancio) nella massima trasparenza e con professionalità. Il ritiro delle deleghe è stato un atto voluto dal sindaco, senza un voto del consiglio. Credo sia necessario che le reali motivazioni vengano discusse in totale trasparenza in un consiglio comunale. Confermo che la gestione del Comune debba rimanere lontano a logiche di appartenenza ai partiti, scelta imprescindibile nel mandato avuto dai cittadini che volevano un cambiamento". Per ora Piccinini resta consigliere di maggioranza: "Ma al rientro dalle ferie valuterò come proseguire il mio impegno per il bene del paese in rispetto del mandato elettorale e delle prerogative del ruolo di consigliere". Non si esclude la formazione di un gruppo autonomo in consiglio. Tra i motivi dello scontro ci sarebbero anche patrocini e appoggi a eventi pubblici realizzati in paese, quasi sempre proposti da una stessa parte politica, pare senza valutare altre possibili proposte alternative.

a.le.