Cambio vita: ecco come si diventa travel blogger

Si terrà oggi, alle Librerie.coop All’Arco alle 18, la presentazione del libro ‘Mi prendo e mi porto via. Diario emozionale di due viaggiatori’, di Elisa Paterlini e Luca Golinelli, edito da Mondadori. Gli autori dialogheranno con la nostra collaboratrice Lara Maria Ferrari. Quello che i lettori avranno occasione di sfogliare, e sentirsi raccontare dalle voci dei protagonisti, sarà un ‘viaggio nel viaggio’, dal momento che la professione dei reggiani Elisa e Luca è quella di travel influencer, a cui si aggiungono l’impegno, la voglia e la determinazione occorse per trasformare questo enorme bagaglio di esperienze in un lavoro. Perché a tutti sarà capitato prima o poi di sentirsi incastrati in una vita che non è la loro. Ebbene, Elisa e Luca sono riusciti a fare il salto e spiegheranno come sono diventati due dei più amati travel blogger d’Italia.