Cambio vita per scoprire il sapore della felicità: le scelte di Alice Bush

Oggi alle 18 alla libreria Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, l’incontro con Alice Bush (nella foto) per la presentazione del libro "La cura della felicità: scopri dentro di te il potere di rinascere" (Vallardi). Troppo spesso la vita è uno slalom tra il passato che ci rincorre, il futuro che ci fagocita e il presente che ci soffoca. E come colonna sonora la sensazione che ci manchi qualcosa. Invertire la rotta sembra irrealizzabile. E se invece scoprissimo che vivere la vita che sogniamo è possibile? Per Alice Bush, ora imprenditrice e formatrice, l’occasione è stata un evento traumatico. Dopo aver perso da un giorno all’altro tutto ciò che aveva – un bambino, un lavoro, l’amore, la casa, le sue sicurezze – ha dovuto guardare la vita con occhi nuovi per rifondarla dalle radici, scoprendo un nuovo modo di vivere e un nuovo concetto di felicità. Partendo dal suo percorso, Alice accompagna il lettore in un personale viaggio di crescita, insegnando a capire che abbiamo molto più potere sulla nostra vita di quanto pensiamo.