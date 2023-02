Camere di commercio al veleno La fusione fa già litigare gli enti Salta il patto di ‘apparentamento’

di Daniele Petrone

La camera di commercio Emilia non è ancora realtà, ma già volano gli stracci. La modalità di fusione fa litigare gli enti camerali di Reggio, Parma e Piacenza, con le ultime due che mettono in discussione l’accordo per la composizione della governance siglato nel dicembre 2016 portando così le associazioni reggiane ad un atto di rottura. La delegazione reggiana – composta da Azio Sezzi (direttore di Cna), Vanes Fontana (dg di Unindustria) e Edwin Ferrari (presidente di Legacoop Emilia Ovest – ha infatti depositato ieri in Regione un documento, firmato all’unanimità da tutte le associaizoni dell’ente camerale di Reggio – di ‘disapparentamento’. La fusione – da sempre mal digerita da tutte e tre le realtà – non può saltare vista la legge di riforma che la impone e sarà realtà tra aprile e maggio. Ma il come si arriverà a costituirla è già un vero e proprio caso.

Lo strappo ha avuto origine negli ultimi giorni coi giochi di equilibrio e di potere letteralmente saltati. Parma e Piacenza avrebbero tirato la corda per ‘riscrivere’ il patto condiviso sette anni fa. E Reggio – irritata anche per la tempistica, a poche ore dal termine per la presentazione delle liste per formare il consiglio (scaduto ieri a mezzanotte) – ha forzato la mano andando alla spaccatura, facendo la voce grossa.

Gli accordi prevedevano che la sede dell’unione camerale fosse a Parma e che il consiglio di 33 membri fosse formato in maniera paritetica con dieci rappresentanti per ciascuna provincia (gli altri tre invece sarebbero stati espressione dei mondi sindacali, dei consumatori e dei liberi professionisti); infine la giunta (il mandato dura cinque anni) composta da otto membri: il primo presidente sarebbe stato un reggiano – perché l’ente camerale di Reggio è quello che pesa di più in termini di Pil e numeri – due membri dell’esecutivo sarebbero andati a Parma, due a Piacenza e due a Reggio. Mentre l’ultimo posto sarebbe dovuto essere assegnato alla provincia che vanta la camera di commercio più grande nel momento del voto. Ed è proprio quest’ultimo tassello che Parma e Piacenza vorrebbero ritrattare perché, per statuto, il voto del presidente vale doppio perciò il timore è che Reggio avrebbe in questo modo troppo potere. Anche se in realtà comunque Parma e Piacenza in questo senso potrebbero esercitare un importante ruolo di controllo con venti consiglieri rispetto ai dieci di Reggio.

A questo punto però la delegazione reggiana ha deciso di far saltare il banco e ‘dissociarsi’ dai patti. In questo modo si andrà alla ’conta’; ossìa i consiglieri saranno distribuiti in maniera proporzionale rispetto ai numeri dei tre enti e così facendo Reggio potrebbe trovarsi dai 15 ai 17 consiglieri (quindi maggioranza assoluta) con Parma e Piacenza a raccogliere le briciole che ora invocano un intervento del governatore Stefano Bonaccini. La Regione ora ha 15 giorni di tempo per mediare e trovare una soluzione, altrimenti la camera di commercio Emilia non nascerà sotto una buona stella.