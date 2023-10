Cameriere con esperienza in un bar-trattoria

Bar trattoria a Viano ricerca un camerierea preferibilmente con esperienza e conoscenza della lingua inglese, automunitoa. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Orario di lavoro dalle 11 alle 16 e dalle 18.30 alle 23.30. Mansioni: preparazione sala ristorante, raccolta ordini, gestione e servizio ai tavoli, riordino sala, lavaggio bicchieri e tazze caffè. Giorno di riposo il mercoledì. Si offre possibilità di vitto e alloggio per lavoratori fuori sede. Scadenza: 26102023