Cameriere e commesso: lavori più diffusi

Cosa dicono i curricula degli studenti? Durante il corso di Diritto del lavoro tenuto dal giuslavorista Michele Tiraboschi presso il dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sono stati raccolti i curricula vitae di 120 studenti frequentanti, con il fine di realizzare un’analisi dei mestieri svolti e degli schemi giuridici che li hanno regolati. In seguito ad un attento esame delle informazioni indicate dagli studenti nei propri curriculum, è emerso che, in totale, sono state svolte 203 attività lavorative. Questo primo dato è utile per sottolineare che il fenomeno del lavoro non è estraneo alla maggior parte degli studenti universitari, dal momento che, tra coloro che hanno partecipato all’esercizio, ogni studente ha, in media, già svolto 1,7 attività lavorative.

Per quanto riguarda la varietà delle attività lavorative svolte dai 120 partecipanti, è possibile notare che, sul totale di 203 attività, sono stati registrati complessivamente 56 diversi mestieri. Tra i lavori più frequenti si segnalano: il cameriere, svolto da 33 studenti e studentesse, l’animatore svolto da 22 studenti e studentesse e il commesso svolto da 18 studenti e studentesse. In particolare, si è potuto notare che i mestieri che si ripetono più frequentemente nei cv degli studenti afferiscono al settore terziario. Infatti, il lavoro del cameriere è riconducibile alla ristorazione, quello dell’animatore alle attività di intrattenimento e divertimento e quello del commesso al commercio.

La situazione osservata in aula non si distacca più di tanto dalla realtà italiana: nel 2023 il 77,5% delle persone occupate in Italia lavorava nel settore dei servizi (terziario), il 20,2% nel settore dell’industria (secondario) e il 2,3% in quello dell’agricoltura (primario).