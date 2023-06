Camici bianchi e judo Medici e infermieri pronti ai corsi di difesa

Corsi di autodifesa e di protezione per gli operatori del pronto soccorso e dei reparti ospedalieri in generale.

E’ il progetto che sta diffondendosi tra medici, infermieri e operatori della sanità in generale dopo quanto accaduto lunedì notte al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, dove un trentenne pakistano, in stato di ebbrezza, si è improvvisamente alzato dal lettino dell’ambulatorio dell’emergenza per mettersi a colpire tutto ciò che ha trovato davanti, costituendo anche una reale minaccia per il personale in servizio, costretto a fuggire via per evitare guai.

La volontà di diversi operatori – in numero sempre maggiore – è quella di partecipare ad appositi corsi per essere in grado, in caso di necessità, di poter attuare tecniche di autodifesa adeguate, imparando pure a valutare i rischi, i limiti in cui agire e altro ancora che può essere utile in quei momenti di emergenza.

Gli istruttori sono già a disposizione.

Occorre capire se questo progetto potrà essere attuato come iniziativa organizzata dall’Azienda Usl per i propri operatori oppure se dovrà avvenire in forma privata, direttamente dagli operatori sanitari interessati.

Spesso possono bastare piccoli accorgimenti tecnici per evitare il peggio.

Negli ultimi anni sono stati diversi i volontari e gli operatori in servizio sulle ambulanze (soprattutto donne) che nella Bassa Reggiana hanno preso parte a questi corsi. Soprattutto per far fronte ai rischio di minacce o potenziali pericoli.

