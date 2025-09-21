Camillo Ruini ricoverato: Sassuolo e Reggio Emilia pregano per la sua salute

Bologna, 21 settembre 2025 – Il cardinale Camillo Ruini, 94 anni compiuti il 19 febbraio scorso e sassolese di nascita, è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma: nei giorni scorsi, in seguito a forti disturbi, soprattutto legati ai reni, aveva deciso chiedere approfondimenti medici. Al momento – si apprende – le sue condizioni di salute non sono da considerarsi gravi ma ci sono numerosi fattori di rischio, primo fra tutti l’età. Inoltre, a luglio 2024, il cardinale ed ex presidente della Cei era stato ricoverato in terapia intensiva per un infarto.

La ripresa, dopo l’estate, è stata eccellente, tanto che ha partecipato a varie celebrazioni pubbliche, come i funerali di papa Francesco, ad aprile, e le celebrazioni per i venti anni dalla morte di Wojtyla. Di recente ha anche lasciato alcune interviste.

Chi è Ruini e i suoi legami con Sassuolo e Reggio

E’ nato a Sassuolo – provincia di Modena e diocesi di Reggio Emilia – il 19 febbraio 1931 da Francesco, medico chirurgo e direttore del locale ospedale civile (a lui è intitolata una scuola media di Sassuolo), e da Iolanda Rizzoli. Dopo gli studi liceali, Camillo Ruini studia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Viene ordinato sacerdote a 23 anni, l’8 dicembre 1954 a Roma. Ma la sua prima messa la celebra a Sassuolo, 12 dicembre ’54 in San Giorgio. “È stato un giorno unico, un grande traguardo e al contempo un inizio. Erano presenti i miei genitori e mia sorella Donata”, racconta molti anni dopo lo stesso Ruini.

A Reggio torna nel 1957, durante l’episcopato del vescovo Beniamino Socche, diventando docente di filosofia nel Seminario. Nel 1968 il vescovo Baroni lo nomina presidente del Centro Giovanni XXIII. Per volontà di papa Giovanni Paolo II, viene nominato vescovo titolare di Nepte e ausiliare della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla: la consacrazione nel 1983 nella cattedrale di Reggio.

La presidenza della Cei

Il 28 giugno 1986 Wojtyla lo nomina Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana: a settembre saluta la sua diocesi per trasferirsi a Roma. Il 17 gennaio 1991 sempre Woytjla lo eleva ad arcivescovo e lo elegge suo pro-vicario per la diocesi di Roma. Pochi mesi dopo, lo nomina anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana (ruolo oggi ricoperto dell’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi) e lo crea cardinale nel Concistoro del 28 giugno 1991. E’ rimasto presidente della Cei fino al 2007.

Da anni vive a Roma, nel seminario minore della diocesi capitolina, vicino alle Mura vaticane.

L’augurio del sindaco di Sassuolo

“Tutta la nostra comunità si augura che monsignore Ruini possa riprendersi al più presto. È stata, è e sarà una guida non solo per Sassuolo ma per tutto il mondo cattolico. A nome dell'intera città gli auguro una pronta guarigione”, è l’auspicio del sindaco di Sassuolo Matteo Mesini.