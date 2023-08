Camini, il bonus beffa La Regione promette "Finanzieremo il fondo esaurito a maggio"

Mano tesa alle famiglie che – anche contando su un incentivo regionale – avevano sostituito il vecchio caminetto di casa (di cui in pianura era vietata l’accensione per motivi ambientali) con un nuovo impianto a basse emissioni. Famiglie che si erano ritrovate col..cerino in mano: caminetto sostituito, ditta pagata (ovviamente in anticipo, e seguendo le istruzioni dettate dalla Regione) e plafond regionale ’21’23 (di 11 milioni e mezzo) finito a sorpresa, a maggio.

La Regione Emilia-Romagna, per bocca della vicepresidente Irene Priolo, ora ha promesso di rifinanziare il plafond.

Era stato il gruppo regionale della Lega a rappresentare il problema di coloro che, facendo affidamento sulla scadenza del bonus al 31 dicembre 2023, si erano trovati davanti all’improvvisa chiusura del bando il 15 maggio scorso.

Il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti sulla vicenda aveva presentato un’interrogazione e un ordine del giorno collegato al bilancio.

"E’ arrivata la risposta della Giunta regionale a un nostro atto ispettivo, nella quale la Regione promette che è sua intenzione dare continuità al bando precedente per intercettare gli interventi già realizzati nel corso degli ultimi mesi ma non finanziati dal medesimo bando per esaurimento delle risorse", spiega Marchetti.

"La misura di incentivazione – ha osservato Priolo – si è dimostrata di grande efficacia nello stimolare il ricambio degli impianti più inquinanti, come dimostra l’interesse manifestato dai cittadini".

E ancora: "Confermiamo la volontà di proporre un nuovo bando di finanziamento da aprirsi successivamente all’approvazione del progetto da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) e del decreto di impegno delle risorse, da parte del medesimo a favore della Regione Emilia-Romagna".

"Il progetto coprirà il periodo fino al 31 dicembre 2024 e verrà strutturato al fine di ottimizzare le risorse disponibili prevedendo a tal fine un finanziamento fino al 100% rispetto ai tetti di spesa definiti per le diverse tipologie di impianti installati", ha concluso Priolo.