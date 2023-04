Camion betoniera si incastra e resta bloccato nel sottopasso

Un camion betoniera ieri, verso le 14.30, è rimasto incastrato nel sottopassaggio di via della Stazione a Rubiera. L’autista del mezzo pesante non ha riportato conseguenze fisiche. Nel sottopassaggio vige il divieto di transito dei mezzi pesanti. Non sono poi mancati i disagi alla viabilità. Il traffico è stato poi deviato su via Platone per il sottopasso dell’ex Mercatone. A Rubiera è intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Gli agenti hanno coordinato la circolazione.

Piuttosto complessa e lunga l’operazione di recupero del camion betoniera incastrato. Sul posto si sono portati due mezzi speciali di una ditta specializzata che si sono occupati dell’emergenza e del soccorso al mezzo di grandi dimensioni bloccato. La strada è stata riaperta poco dopo le 16. Sono in corso gli accertamenti per verificare i danni causati.