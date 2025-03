Camion bloccato tra le sbarre

Nuovi disagi al traffico, fra la tarda mattinata di ieri e il primissimo pomeriggio, a causa di una bisarca che è rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello ferroviario, a Sorbolo Levante di Brescello. Una situazione che ha provocato non solo il blocco temporaneo della circolazione stradale, ma anche lo stop forzato del treno della linea Suzzara-Guastalla-Parma, che era in transito in quel momento. Solo dopo alcune decine di minuti si è riusciti a risolvere la situazione, spostando il camion e facendo riprendere il traffico, mentre si erano formate lunghe colonne di veicoli.

Lo stesso tratto di strada era stato chiuso l’altra sera per consentire il recupero di un mezzo pesante uscito dalla carreggiata alcune ore prima, con la viabilità che per alcune ore, fino a notte, è stata deviata su percorsi alternativi.