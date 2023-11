Camion finisce contro casa ad Acquabona

Questo in foto è il transito di una camion-rimorchio da Acquabona, statale 63 del Valico del Cerreto. L’immagine dice tutto, però qualcosa va detto per rendere chiarezza sulle difficoltà del transito sulla statale 63, che da Castelnovo Monti al Valico del Cerreto conserva tratti che risalgono all’Ottocento, all’epoca del ducato di Modena. Andando all’accaduto si precisa che l’autoarticolato, proveniente dal Valico del Cerreto e diretto a Castelnovo Monti-Reggio Emilia, nell’affrontare lla curva all’imbocco di Acquabona, non solo ha invaso l’intera corsia di sinistra, ma ha anche schiacciato il pluviale che scende dal tetto attaccato al muro della casa in angolo. E’ andata bene che non ha provocato grandi danni alla stessa casa che si trova da 100 anni al bordo della strada, ma soprattutto è stato fortunato l’autista del mezzo che in quel momento né macchine né moto, che abitualmente viaggiano a grande velocità, non sono giunte dalla parte opposta, altrimenti l’impatto sarebbe stato inevitabile.

s.b.