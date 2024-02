Camion in avaria alla rotonda. Traffico in tilt

Un camion in avaria si è fermato proprio in mezzo alla rotonda di via Fano, al Foscato, ieri pomeriggio alle 14,30. Il traffico è andato letteralmente in tilt e le ripercussioni sono state pesanti. Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale del comando di via Brigata Reggio per deviare il flusso ad una sola carreggiata, a senso alternato, regolando lo scorrimento. Verso le 18 poi, quando l’autoarticolato è stato spostato e portato via dal carroattrezzi non senza difficoltà per i diversi chilometri di coda creati e dovendosi far spazio tra la colonna, la situazione si è finalmente normalizzata.