Camion in fiamme tra Reggio e Modena, traffico in tilt

Reggio Emilia, 8 novembre 2023 – E’ stato un inizio mattina difficile per il traffico tra Reggio e Modena, a causa di un incendio avvenuto poco dopo le sette sull’Autosole, al km 155, non distante dallo svincolo per l’A22. Un camion carica di carta si è incendiato, bloccato il traffico. Sono intervenuti sul posto in forze i vigili del fuoco dalla caserma di Reggio per domare le fiamme. La viabilità è stata deviata verso percorsi alternativi, con la tangenziale di Reggio e la via Emilia inevitabilmente intasata. Polizia stradale e agenti della polizia locale hanno lavorato per cercare di smaltire il traffico intenso, in particolare all’uscita del casello reggiano. Solo a metà mattina la viabilità in autostrada, in direzione sud, è ripresa, pur se a una sola corsia. Le operazioni di completo spegnimento del rogo sono durate per gran parte della mattinata, prima della rimozione di quanto è rimasto del camion. Sul posto la polizia stradale per i rilievi. Non si registrano conseguenze alle persone.