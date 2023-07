Camion perde asfalto, disagi tra Cadelbosco e Castelnovo Sotto

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 25 luglio 2023 - Disagi al traffico sulla ex Statale 358 tra Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto, a causa di una perdita di carico da un camion che trasportava asfalto. E’ avvenuto nella prima mattinata di oggi. La perdita si è verificata all’altezza della stazione di servizio Ok, in territorio di Cadelbosco Sopra. La strada è diventata molto scivolosa con rischio di sbandate per i veicoli in transito. Per questo sul posto sono stati mandati gli agenti della polizia locale della Terra di mezzo per chiudere la carreggiata in direzione Castelnovo Sotto, in attesa del ripristino della normale circolazione. Si deve attendere infatti che siano conclusi gli interventi di pulizia della strada per poter riaprire il traffico in modo regolare. Si invitano i cittadini in transito a prestare la massima attenzione a causa dei rallentamenti del traffico e del senso unico alternato che viene disposto fino al termine dei lavori in corso.