Camion perde carico di mattoni sulla Cispadana

Disagi al traffico, ieri mattina sulla Cispadana a Guastalla, dove un camion di proprietà di un’impresa piacentina ha perso parte del carico in mattoni, con il materiale che si è riversato su parte della carreggiata, per fortuna in un momento in cui accanto non c’era nessuno in transito. La polizia locale ha regolato la viabilità mentre gli operatori della manutenzione dell’impresa Corradini hanno rimosso i mattoni in frantumi liberando la strada per consentire la ripresa regolare del traffico.

Sempre ieri mattina, poco prima delle 11, si è verificato un incidente tra due auto in via Campagnola, tra Correggio e Rio Saliceto, coinvolgendo sei persone, tra le quali una ragazzina di 14 anni e un bimbo di cinque anni. Lo schianto ha interessato una Ford Fiesta condotta da un uomo di 28 anni, residente a Rio Saliceto, e una Fiat Punto guidata da un uomo di 47 anni, abitante a Brescello. Non sono state registrate conseguenze per le persone coinvolte. Sul posto la polizia locale per i rilievi tecnici. Evidenti i disagi al traffico su un tratto di strada che periodicamente risulta teatro di schianti fra vetture.