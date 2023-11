Camion perde il carico, auto travolte: due giovani morti e cinque feriti. E’ caccia al pirata

Campegine (Reggio Emilia), 18 novembre 2023 – Camion invade la corsia opposta e perde tonnellate di strutture per ponteggi, poi scappa. Due ragazzi morti, di 19 e 21 anni, cinque feriti di cui un altro 21enne molto grave. Illesi due bambini. Adesso è caccia all’uomo nelle province di Reggio Emilia e Parma.

Una scena confusa e agghiacciante si è presentata ieri attorno alle 18,30 ai soccorritori che sono accorsi a Caprara, a pochi chilometri dal casello autostradale di Campegine (Reggio Emilia).

Lungo la strada provinciale 111 nella semicurva davanti alla latteria Nuova Lago Razza. Lì erano ferme tre vetture tra lamiere, rottami, vetri, decine di archi metallici e tubi (foto): la prima con la fiancata sinistra completamente devastata, una seconda era semi-sepolta da decine ponteggi con una terza auto incastrata nella parte posteriore, anch’essa danneggiata dal carico perso dal mezzo pesante. Solo per miracolo un tir era riuscito a fermarsi in tempo per non essere coinvolto nel disastro.

Sul grande asse stradale della Val d’Enza il traffico è andato in tilt rapidamente, con i carabinieri di Gattatico e le pattuglie del radiomobile di Guastalla che hanno transennato l’area e deviato il traffico su stradine secondarie. Mezzi dei vigili del fuoco sono partiti da Sant’Ilario, Reggio e Parma.

E poi ambulanze ed automediche della Croce Rossa e della Croce Bianca, infine l’elicottero da Parma. Nella campagna illuminata lugubremente dai fari dei vigili e dai lampeggianti blu sono iniziate le operazioni di estrazione dei feriti dai tre veicoli. È apparso subito chiaro che non c’era nulla da fare per il conducente della vettura schiacciata dal carico e per il passeggero al suo fianco, entrambi residenti a Reggio.

Gravissimo anche l’altro 21enne che era sulla Citroen Picasso con loro: dopo le prime cure per stabilizzarne le condizioni, è stato trasferito a sirene spiegate all’ospedale Maggiore di Parma.

Feriti in modo non grave il conducente di una Bmw e i passeggeri di una Peugeot 208. In questa viaggiava una famiglia con due bambini che, sia pur spaventati, sono risultati in buone condizioni fisiche. I quattro feriti lievi sono stati condotti al Santa Maria Nuova di Reggio. Entrambe le auto sono state colpite dalle impalcature.

Secondo una prima ricostruzione, il camionista pirata procedeva ad alta velocità e nella semicurva ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta dove stava sopraggiungendo la Bmw. Il mezzo pesante le ha strisciato la fiancata poi, cercando di rientrare in carreggiata, si è sbilanciato perdendo il carico e seppellendo sia l’auto delle vittime che la Peugeot. Poi è scappato.