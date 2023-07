Camion perde il carico di asfalto, la strada diventa scivolosa e i veicoli sbandano

La perdita di parte di un carico di asfalto, ieri mattina presto, ha provocato disagi al traffico sull’ex Statale 358 a Cadelbosco Sopra, in direzione Castelnovo Sotto. E la situazione della viabilità è stata ulteriormente resa difficile dal violento temporale che si è abbattuto anche in quella zona poco più tardi, con gli operatori addetti alla pulizia della carreggiata che hanno dovuto lavorare in condizioni di disagio.

Già verso le sette alcuni veicoli hanno rischiato di sbandare nel percorrere il tratto di strada interessato dalla perdita di sostanza. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo per regolare il traffico a senso unico alternato. Il problema si è verificato all’altezza stazione di servizio Ok, in territorio di Cadelbosco Sopra.

La strada è diventata molto scivolosa con rischio di sbandate per i veicoli in transito. La polizia ha chiuso la carreggiata verso Castelnovo Sotto, in attesa del ripristino della normale circolazione. Si è dovuto attendere la fine degli interventi di pulizia della strada per riaprire il traffico in modo regolare. Non sono mancati rallentamenti e formazione di code di veicoli.