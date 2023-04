Camion sbaglia strada e rimane incastrato in un tornante della provinciale

Camion sbaglia strada e rimane incastrato in un pericoloso tornante della Sp 11 tra Paderna e Pecorile. Un bilico, guidato da un autista polacco di 20 anni, ieri mattina è rimasto bloccato sull’arteria in cui vige il divieto di transito ai mezzi superiori ai 10 metri di lunghezza. Il divieto è stato istituito per le caratteristiche del tracciato. Il bilico probabilmente è stato ‘tradito’ dal navigatore che ha fornito un tragitto errato in un tratto con molti tornanti. Il traffico è stato temporaneamente interrotto. Sul posto è intervenuto il personale della Provincia. Nel passato altri camion sono rimasti bloccati sulla Sp 11.