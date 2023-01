Camion sbanda sulla neve, strada bloccata a Baiso

Il camion dopo la sbandata

Baiso (Reggio Emilia), 23 gennaio 2023 - Dopo i disagi del fine settimana, dovuti a veicoli non sempre adeguatamente attrezzati con gomme antineve, in Appennino anche in mattinata ci sono stati problemi alla viabilità. Come accaduto verso le otto a Fontanella di Baiso, dove un mezzo pesante, pur se dotato di gomme da neve, a causa del manto stradale scivoloso per la nevicata in atto, ha sbandato mentre percorreva la strada provinciale 27, finendo in parte nel fossato laterale e bloccando la circolazione sull’importante arteria viaria. Sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti e per regolare il traffico, deviato su percorsi alternativi fino al completo recupero del camion, permettendo poi di ripristinare la circolazione stradale. Non si registrano conseguenze alle persone. Nel fine settimana diverse le sbandate o i veicoli bloccati sulla neve, con la situazione resa più difficile dal notevole traffico diretto verso l’appennino e, verso sera, per il rientro verso valle.