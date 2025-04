Camion si ribalta a Poviglio. Forti disagi a tutta la viabilità

Disagi al traffico con code e rallentamenti, ieri mattina, per un incidente accaduto in via Val d’Enza, in località Casalpò, alla prima periferia di Poviglio, dove poco dopo le sette un camion carico di materiale in cartone si è ribaltato su un fianco.

Il conducente, un autista di origine straniera, è uscito da solo dall’abitacolo del mezzo pesante, senza riportare traumi fisici. Considerata però la dinamica dell’incidente e una iniziale assenza di notizie certe, sul posto è stata comunque inviata un’ambulanza della Croce azzurra per fornire le prime eventuali cure sanitarie. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, con mobilitazione dell’autogru di Parma. Sul posto anche la polizia locale della Bassa Reggiana, con un equipaggio del reparto infortunistica, per eseguire i rilievi. Non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli. Il camion avrebbe sbandato in modo autonomo, ribaltandosi su un fianco e restando in parte sulla carreggiata. Il traffico è stato temporaneamente chiuso durante le fasi di recupero del mezzo pesante, viabilità deviata su percorsi alternativi.

Antonio Lecci