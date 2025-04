Camion si ribalta a Poviglio, disagi al traffico

Poviglio (Reggio Emilia), 1 aprile 2025 – Disagi al traffico con possibili code e rallentamenti a causa di un incidente accaduto in mattinata in strada val d’Enza, in località Casalpò, alla prima periferia di Poviglio, dove poco dopo le sette un camion si è ribaltato su fianco. Il conducente, un autista di origine straniera, è uscito da solo dall’abitacolo del mezzo pesante, senza riportare traumi fisici. Vista la dinamica dell’incidente, sul posto è stata comunque inviata un’ambulanza della Croce azzurra locale per fornire le prime eventuali cure sanitarie. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, con mobilitazione dell’autogru di Parma. Su posto anche la polizia locale della Bassa Reggiana per eseguire i rilievi tecnici. Non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli nell’incidente. Il traffico è rimasto aperto, ma destinato a chiudere temporaneamente durante le fasi di recupero del mezzo pesante.