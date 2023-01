Camion si ribalta fuori strada, il mezzo recuperato con un’autogrù

Un altro incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, all’altezza dell’abitazione di via Beviera, tra Bagnolo e Correggio, dove di recente era stato realizzato un piccolo presepe nel punto in cui si era infilata un’autovettura, con la donna al volante uscita dall’abitacolo miracolosamente illesa. E il "miracolo" si è ripetuto anche ieri mattina, quando a ribaltarsi fuori strada, in quello stesso punto, è stato un camion con rimorchio. Fisicamente illeso ma spaventato il conducente del mezzo pesante.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per eseguire gli accertamenti. Con la polizia locale si è poi chiuso il traffico durante le fasi di recupero del camion, con l’ausilio di una autogrù, con le operazioni concluse solo all’ora di pranzo. Nei giorni scorsi il Carlino, nel riportare la notizia del presepe tra i segni lasciati da un’auto nella recinzione di un’abitazione privata, ha segnalato pure le preoccupazioni dei residenti per l’alta frequenza con cui si verificano sbandate e schianti in quel tratto di strada.