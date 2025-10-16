Camion si ribalta. Persi 150 quintali di salumi

Sono piuttosto ingenti i danni causati dall’incidente accaduto verso le 21 dell’altra sera a Sorbolo Levante di Brescello, sulla strada che collega la frazione alla zona di Poviglio. Per fortuna le conseguenze all’autista non sono preoccupanti, ma gli effetti lasciati al mezzo pesante (ribaltato su un fianco fuori strada dopo una sbandata) e ai prodotti alimentari trasportati (per un peso di circa 150 quintali tra cui merce confezionata, prosciutti e salumi vari) sono evidenti, anche per l’impossibilità di utilizzare gran parte degli alimenti in questione. Sono stati mobilitati anche i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce rossa di Sorbolo e i vigili del fuoco di Guastalla e di Sant’Ilario d’Enza, in quanto l’autista risultava essere rimasto bloccato nell’abitacolo. Dopo essere stato liberato dalla cabina del veicolo, il camionista – un 38enne di origine rumena alla guida di un mezzo in uso ad un’azienda di trasporti campana – è stato affidato alle cure del personale di soccorso, per essere trasportato in ospedale a Guastalla per medicare ferite non gravi. Gli accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri di Poviglio Da subito, con l’ausilio di autogrù, sono state avviate le operazioni per il recupero del camion e del suo carico, evitando disagi nelle prime ore del mattino.

a.le.