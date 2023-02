Camioncino urta una tubatura Fuga di gas in via San Filippo

Allarme nel pomeriggio di ieri in via San Filippo per una fuga di gas. La fuoriuscita è stata provocata da un piccolo incidente causato da un furgone che è andato a sbattere, facendo manovra, contro una nicchia che proteggeva alcune condutture. Un residente ha sentito odore di gas e ha dato immediatamente l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con una squadra (nella foto di Marco ‘Mamo’ Moratti).

Sul luogo anche la polizia municipale che ha contingentato la zona; la strada è stata chiusa per un’oretta al fine di consentire le operazioni. I pompieri hanno dovuto persino spostare un’autovettura perché intralciava il passaggio.

Non si è reso necessario – fortunatamente e grazie al tempestivo intervento – evacuare alcuna abitazione dei palazzi circostanti.

Una volta messa in sicurezza la tubatura, sono intervenuti i tecnici di Iren che in un paio d’ore hanno ripristinato la situazione alla normalità.