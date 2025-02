Camionista cade dal cassone

Un camionista di 56 anni, originario dell’Est Europa, è rimasto ferito in una caduta dal cassone del mezzo pesante. L’episodio si è verificato l’altro pomeriggio nell’area di carico e scarico di materiale alla sede della Padana Tubi di via Portamurata, a Guastalla. Nella vasta area retrostante, destinata anche a parcheggio, si è verificato l’infortunio, con l’autista caduto da un’altezza di un paio di metri. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale. Il camionista lamentava dolore alla testa dovuto al trauma cranico riportato nella caduta, ma era cosciente e collaborante. E stato portato al vicino pronto soccorso ospedaliero, in condizioni giudicate non gravi, per poter completare gli accertamenti clinici. Non risulta essere in pericolo di vita.