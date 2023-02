Camisasca e la sua riforma della Chiesa in un nuovo libro

“La luce che attraversa il tempo“ è l’ultima fatica letteraria del vescovo Massimo Camisasca, uscito da una settimana con l’editore San Paolo. Il sottotitolo è emblematico: “Contributo per una riforma nella chiesa“. La prefazione è del cardinale Matteo Maria Zuppi, uno degli uomini più vicini a Papa Francesco.

"Il cuore della proposta del libro – spiega Camisasca – è “usciamo dalle polarizzazioni“, per cui tutto deve cambiare o nulla deve cambiare. E scopriamo che cosa è assolutamente permanente e cosa invece può mutare nella Chiesa. Più che la dottrina, intendo soprattutto ciò che Gesù ha istituito. Bisogna tornare a una visione di ciò che è essenziale. È stato scritto sei mesi fa ed è frutto di un lavoro di 10 anni durante l’episcopato a Reggio in cui ho riflettuto su questi temi. Uno dei capitoli, dedicato alla figura del vescovo, è proprio una riflessione alla luce dell’esperienza reggiana". Il vescovo Camisasca lo presenterà anche in città: " Verrò sicuramente a Reggio, dopo averne parlato con l’arcivescovo Morandi", promette.