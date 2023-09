Camminarono sulle auto. Sei giovani a processo. C’è un membro di Casabase

"Ho ritrovato la mia auto con il cofano e il tettuccio rovinato. La carrozzeria appariva come se qualcuno fosse saltato sull’auto". È il racconto fatto da una 50enne reggiana, che nell’agosto 2018 sporse denuncia il giorno dopo aver trovato la sua Mini Cooper, parcheggiata in via Guido da Castello, con evidenti segni sulla carrozzeria: "Ho subito un danno di 1.500 euro". Così come altre due persone, ieri è stata sentita come testimone nel processo a carico di sei giovani. Quattro di loro sono chiamati a rispondere di danneggiamenti arrecati il 7 agosto 2018 a sette auto lasciate in sosta in centro, nelle vie San Rocco e via Guido da Castello. Tra questi figura Saad Zyadate (foto), 25 anni, nato in Marocco, tra i componenti del gruppo Casabase (qualcuno di loro autore in passato di atti delinquenziali in città), sottoposto alla custodia cautelare in carcere per l’accoltellamento del 23 febbraio 2022 al bar Piccadilly di viale Umberto I (4 anni e 10 mesi in primo grado con rito abbreviato): ieri è comparso in aula affiancato dall’avvocato Lucia Larocca, in sostituzione dell’avvocato Mario Di Frenna. I quattro giovani sono accusati di essere "saltati in piedi sui cofani e sui tettucci delle sette auto". Davanti al giudice Stefano Catellani, ieri sono stati ascoltati altri due proprietari, di una Citroen C3 e di una Fiat 500: "L’ho ritrovata – ha detto un uomo – come se sopra vi fosse stata appoggiata una scarpa". Uno degli imputati, assistito dall’avvocato Federico De Belvis, ha in parte risarcito i danni. Tra i sei chiamati a giudizio, figurano due ragazze accusate di favoreggiamento: avrebbero aiutato i quattro giovani a eludere le investigazioni e l’identificazione da parte dei carabinieri, riferendo loro falsamente, dopo aver visto i fotogrammi che le ritraevano sul posto durante i danneggiamenti, di non conoscere gli autori.

Alessandra Codeluppi