‘Camminata ai tulipani di Matteo’ in ricordo del giornalista Incerti

Giovedì si terrà la ‘Camminata ai tulipani di Matteo’ in ricordo del giornalista e storico reggiano Matteo Incerti scomparso a soli 51 anni il 14 agosto 2022. Proprio a lui è stato dedicato il ‘Cammino dei tulipani’ voluto dall’amministrazione comunale di Albinea in accordo con la famiglia, inaugurato in novembre. Tutti possono aderire unendosi al gruppo di cammino di Albinea con ritrovo alle 15.30 in piazza Caduti Alleati di Villa Rossi a Botteghe. Il percorso, della lunghezza di quattro km, porterà i partecipanti alla scoperta dei tulipani. Accompagnerà il gruppo il botanico Ugo Pellini che illustrerà la storia della mamma del pilota americano che piantò i tulipani a guerra conclusa nel luogo in cui il figlio si schiantò con il suo aereo. Pellini, amico del giornalista, parlerà di Incerti, di paesaggio collinare e caratteristiche dei fiori. L’arrivo sarà al bivio di Ca’ Bottazzi con ritorno dalla stessa strada, alla piazza di Botteghe, alle 17.30 circa.

m. b.