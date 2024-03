Camminata con visita all’acetaia La Sottosezione Cai Val d’Enza GEB organizza una camminata in Val d’Enza con visita all’acetaia e al Museo del vino. L'evento è patrocinato dal Comune di S.Ilario d’Enza e in collaborazione con l’Associazione Carabinieri in congedo. Per ulteriori informazioni: www.gruppoescursionistibibbiano.it.