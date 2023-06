Camminata della Luna del Cervo, Protezione Civile e Amici del Cea organizzano una raccolta fondi per Casola Valsenio

La Protezione civile, insieme agli ‘Amici del Cea’, organizza per la serata del 3 luglio la 17esima camminata della ‘Luna del cervo’. Il ritrovo è in programma alle 20.15 al parchetto di Borzano. La luna piena illuminerà il percorso fino al Giareto per 4 km. Qui sarà allestito un rinfresco con anguria e bevande offerte dal Conad di Albinea. Le offerte raccolte al termine della camminata saranno poi devolute al comune di Casola Valsenio, colpito dall’emergenza maltempo. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 3420564688.