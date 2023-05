Camminata in notturna con il Cai

Una passeggiata al lume di candela per scoprire i segreti nascosti nel territorio di Gattatico, camminando con il Cai Val d’Enza-Geb. Sono aperte le iscrizioni alla camminata in notturna programmata per venerdì 19, con partenza alle ore 20.10 dal Circolo Arci di Praticello (via Valle 4), rientro allo stesso punto attorno alle ore 23. La prenotazione è obbligatoria entro domani, mercoledì 17 (al numero 349 158 1481 - WhatsApp).

Superate le variegate siepi del podere Cucchi e fiancheggiato un tratto del canale di Fiesso, si giunge a ridosso di un maestoso pioppo nero. Si prosegue poi verso Villa Carmi, una elegante costruzione del ‘600, per raggiungere in breve l’argine dell’Enza.

Il percorso, di quasi 8 km, interamente pianeggiante su sterrato e ghiaiato con qualche tratto di asfalto, si sviluppa in gran parte sul sentiero Cai 672 C che collega l’Enza al Museo Cervi. È previsto un pit-stop al caseificio Dall’Aglio, dove verrà offerto un assaggio di prodotti. Lungo il percorso, in alcuni punti caratteristici, le strumentiste Maria Vittoria Domenichini all’arpa e Silvia Davoli al flauto accoglieranno i camminatori con le loro armonie. Informazioni storiche a cura di Livio Bertozzi.