Camminata in Rosa, un successo. I fondi raccolti vanno alla Andos

Sta diventando ormai una felice tradizione, quella della Camminata in Rosa a Correggio, andata in scena a scopo benefico lo scorso fine settimana, nell’ambito dell’Ottobre Rosa, un mese dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. Per la Camminata si è trattato della nona edizione, con un pubblico sempre in crescita, che ha voluto aderire a questa manifestazione in un percorso partito dal centro storico correggese, da corso Mazzini, per arrivare anche a zone verdi della prima periferia della cittadina. L’intero ricavato delle iscrizioni e delle eventuali offerte raccolte per l’occasione è destinato alla associazione Andos di Reggio Emilia. L’evento non competitivo ha previsto percorsi di tre e sette chilometri, aperti a tutti. È stato realizzato dalla Podistica Correggio col supporto della Croce rossa locale.