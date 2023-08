Cammino di San Pellegrino da Reggio a Lucca passando per Vezzano

Ieri mattina è iniziato, dopo la lunga pausa per la pandemia, il ‘Cammino di San Pellegrino’ organizzato dalla Polisportiva Montalto e dagli ‘Amici del cammino di San Pellegrino’ con un lungo percorso di una settimana a piedi nel territorio matildico tra Reggio e Lucca.

La partenza ieri è avvenuta dalla chiesa di San Pellegrino a Reggio fino a Montalto di Vezzano per la prima tappa.

La prima giornata è stata dedicata alla memoria di Carlo Pagliani, promotore dell’iniziativa scomparso nel 2021. Ieri il gruppo si è fermato anche in municipio a Vezzano dove è stato accolto dall’assessore Giorgia Grimaldi.

Oggi il gruppo partirà dalla chiesa di Montalto (per arrivare a San Vitale di Carpineti) dove don Pierluigi Ghirelli impartirà la benedizione ai partecipanti a questa edizione pregiubilare del cammino di San Pellegrino, per il cui tracciato dallo scorso mese di marzo è stato ottenuto l’inserimento nel catalogo dei cammini religiosi italiani.

Il gruppo è formato da una quindicina di persone, provenienti dalla nostra provincia.

In cinque giorni raggiungeranno San Pellegrino in Alpe (Lucca) e in seguito, in altre tre giornate, arriveranno poi sabato 26 agosto a Lucca per la conclusione del percorso. Martedì la terza tappa è in programma da San Vitale a Toano sempre nell’Appennino reggiano.

Matteo Barca