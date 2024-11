Campagna elettorale, rush finale. Schlein pronta a suonare la carica. Stasera l’incontro al Loris Malaguzzi

Volge ormai al termine la campagna elettorale in vista dell’elezione del nuovo governatore dell’Emilia-Romagna e del rinnovo del consiglio regionale.

In attesa dell’appuntamento elettorale del 17 e 18 novembre si stanno intensificando gli incontri con i candidati dei vari schieramenti. E con la campagna agli sgoccioli si mobilitano anche i big della politica nazionale.

A Reggio Emilia è attesa Elly Schlein segretaria nazionale del Partito Democratico – che della Regione Emilia-Romagna è stata vicepresidente – a sostegno della candidatura di Michele de Pascale alla presidenza dell’Emilia-Romagna per il centrosinistra e civici.

Schlein arriverà oggi in città con il candidato presidente e tutti candidati reggiani del centrosinistra e civici, in un incontro fissato per le 21 al centro internazionale Loris Malaguzzi in viale Ramazzini 72/a. Per la segretaria nazionale del Pd sarà l’occasione per suonare la carica e invitare tutti i cittadini reggiani a recarsi al voto, al sostegno del centrosinistra per l’elezione di de Pascale.

Secondo quanto annunciano dal Pd locale, Elly Schlein e Michele de Pascale interverranno sul palco, davanti al pubblico di sostenitori del centrosinistra, riportando i temi centrali della campagna elettorale.

Tra questi vengono rimarcati "la difesa della sanità pubblica universale contro i tagli del Governo e le nuove proposte sulle politiche regionali, il sostegno al lavoro e all’economia, i temi ambientali e il contrasto alle conseguenze dei cambiamenti climatici, i giovani, la casa, la scuola, la cultura".