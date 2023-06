Campagna Lgbt ’Questo è un posto sicuro’

“Questo è un posto sicuro”. In vista dell’evento di domenica 25 giugno, Arcigay chiede ai commercianti della città e della provincia di rendersi luoghi sicuri contro le aggressioni omotransfobiche, razziste, misogine, abiliste. Viene da lontano l’idea della campagna “Questo è un posto sicuro” lanciata da Arcigay in questi giorni, più precisamente dalla Berlino degli anni 2000, quando la città si riempì di “Entrate di Sicurezza”, ossia vetrofanie che invitano le persone a rifugiarsi nei negozi e locali aderenti in caso di problemi. Ora l’iniziativa raggiunge l’Italia, in particolare Reggio Emilia. "Di recente Reggio Emilia si è vista riconosciuta come una delle Capitali Europee dell’Inclusione – spiega Alberto Nicolini, presidente dell’associazione – Tuttavia sappiamo che anche nella nostra città ci sono purtroppo microaggressioni, a parole o con gesti vili, nei confronti delle persone Lgbtqi+ ma anche per motivazione misogina, razzista, abilista. Per questo, nell’ambito del nostro Pride che chiede esplicitamente di rendere la città e l’Italia un posto più sicuro, abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa pubblica". Già alcune realtà hanno deciso di aderire all’iniziativa, come il ristorante Cucine Clandestine, la cartoleria Penna Matta e il Circolo Arci Gardenia

E’ possibile aderire all’iniziativa “Questo è un posto sicuro”, ricevendo la vetrofania a fronte di un contributo minimo contattando Arcigay Reggio Emilia tramite social, al numero 0522 1607390 o tramite mail a [email protected]