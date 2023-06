Campagnola, allontanato dalla madre dopo offese e minacce

Campagnola (Reggio Emilia), 30 giugno 2023 – Per oltre un anno avrebbe manifestato un comportamento minaccioso verso la madre, con umiliazioni e offese, con la donna arrivata all’idea di allontanarlo da casa. Futili motivi avrebbero mosso il 25enne, che avrebbe sfogato rabbia e insulti verso la madre. A metà maggio aveva inveito contro di lei, tra minacce e offese. Lei, terrorizzata, aveva deciso di chiedere aiuto ai carabinieri di Campagnola, i quali hanno avviato le indagini raccogliendo pure la sofferta denuncia della donna contro il figlio. Il giovane è stato denunciato per maltrattamento, ma ora l’autorità giudiziaria ha aggiunto pure l’applicazione dell’allontanamento dei figlio dalla madre, restandole distante almeno 250 metri, con divieto di comunicare con lei in ogni modo. Le indagini hanno rilevato come il giovane era solito rompere oggetti di casa, minacciare e offendere la donna, vietandole di vedere le altre figlie, intimandole di stare attenta, con forte pericolo per la sua sicurezza. Ieri i carabinieri di Campagnola hanno eseguito il provvedimento, notificato al diretto interessato, che dovrà stare distante dalla madre per non incappare in ulteriori guai con la giustizia.