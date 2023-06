Campagnola, betoniera si incendia nel capannone

Campagnola (Reggio Emilia), 16 giugno 2023 - Una betoniera, che era stata appena parcheggiata in un capannone, all’improvviso è stata interessata dalle fiamme. Fortuna che sul posto c’erano ancora i dipendenti dell’azienda, la Acerbi Calcestruzzi di Campagnola, nella Bassa reggiana. E il tempestivo intervento di cinque lavoratori ha permesso di evitare il peggio. Con grande coraggio, armati di estintori, gli operai sono riusciti a portare la betoniera all’esterno, pur senza impedire che al fuoco di arrivare alla copertura del capannone di via Fabbrico, andata in parte distrutta. Sul posto, a mettere la situazione in sicurezza, ci hanno pensato i vigili del fuoco di Guastalla e di Carpi, intervenuti insieme a carabinieri e polizia locale. Oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati pure l’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico e l’autoinfermieristica di Correggio per fornire assistenza sanitaria agli operai che, durante le fasi di emergenza, hanno inalato del fumo. Per fortuna l’intossicazione è stata lieve: dopo una visita sul posto, per loro non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Evidenti i danni strutturali al tetto del capannone interessato dall'incendio.